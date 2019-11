Knap staaltje werk: enorm gemaal snel geplaatst bij Hedel

Rioolwater naar Zaltbommel

Het gemaal is bedoeld om het rioolwater van De Kampen via een persleiding af te voeren naar de zuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland bij Zaltbommel. Dat is nodig om de riolering in het dorp Hedel te ontlasten. De capaciteit daarvan is te gering. De aanlegkosten zijn voor rekening van Maasdriel. De gemeente heeft de installatie symbolisch voor 1 euro overgedragen aan Waterschap Rivierenland.