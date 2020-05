Knikmopsbedrijf De Schans in Hedel kan na zeven jaar alsnog gaan uitbreiden

De Schans werd in 1994 opgericht in Ammerzoden en verhuisde in 2005 naar de huidige locatie. De verkoper en verhuurder van mini-shovels voor onder meer stratenmakers ontwikkelde zich daar zo goed, dat eigenaar Reinoud van der Schans in 2013 plannen indiende bij de gemeente om te mogen uitbreiden. Dat verzoek werd afgewezen. De gemeente deed hem de suggestie om uitbreiding aan de achterzijde van het bedrijf te onderzoeken. Dat plan haalde het ook niet.

Regio pas deze week overstag

Toen Van der Schans de grond van zijn buurman kon kopen, kreeg hij meer mogelijkheden om uit te breiden. Daar wilde het college wel aan meewerken. Wel had de Regio Rivierenland er moeite mee, omdat de gemeenten in de regio de vestiging van bedrijven met elkaar afstemmen. Pas begin deze week liet dit regio-overleg het negatieve advies varen en kan Van der Schans doorgaan met zijn plannen.

93 vragen

Politiek gezien heeft wethouder Peter de Vries de nodige averij opgelopen in de kwestie. Deze week kreeg hij van de VVD nog 93 vragen voor de kiezen over De Schans. De VVD wil dat de gemeente alle bedrijven met uitbreidingsplannen zo behandelt als De Schans. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen”, blijft de partij herhalen. Tevens is geconstateerd dat er heel veel fouten zijn gemaakt, dat het dossier niet compleet is en dat het niet de schoonheidsprijs verdient hoe het voorstel uiteindelijk in de raad komt.