Ko Hooijmans: ‘Ik heb niets te verbergen, ik ben een open boek’

Brandweer uit Hedel en Brakel steunt collega’s in Oekraïne: ‘Mooi om te zien dat onze oude pakken al gebruikt worden’

HEDEL/BRAKEL - De brandweerdiensten in Oekraïne maken door de oorlog extreme tijden mee. Vanuit heel Europa komt er steun, zodat ze dag en nacht in de weer kunnen blijven. Zo ook vanuit de brandweer in Hedel en Brakel, van waaruit de oude dienstpakken naar het land in oorlog zijn gestuurd.

1 maart