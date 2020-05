Koe uit het water getrokken bij Hurwenen

PINKSTEREN Boerenpick­nick met streekpro­duc­ten uit de Bommeler­waard in plaats van Beleef de Boerderij

15:13 HEDEL - ,,Het is overduidelijk dat mensen toe zijn aan een uitje.” Jo Penders van De Capreton is verrast door de grote belangstelling voor de Boerenpicknick die de vereniging voor agrarisch natuurbeheer op tweede pinksterdag houdt. ,,Het aantal aanmeldingen is zo groot, dat we nu al denken aan een tweede picknickdag later dit seizoen.”