Kom in de Kas rekent op 10.000 bezoekers, met Dutch Berries als publiekstrekker

Kom in de Kas, het jaarlijkse evenement waarbij de glastuinbouw van 10.00 tot 17.00 uur open huis houdt, is in de Bommelerwaard altijd een goed bezocht evenement. Dit jaar zou het zomaar eens nog drukker kunnen worden. Eén van de deelnemers is namelijk Dutch Berries, het nieuwe bedrijf in Zuilichem waar nu 2,2 miljoen aardbeienplanten onder 20 hectare glas staan. En hoewel er veel discussie over het bedrijf is, vanwege de omvang en vanwege de honderden arbeidsmigranten die nodig zijn om de vruchten te plukken, zullen velen de moderne kas graag een keer van binnen willen zien.

Alles is aan kant

,,Vorig jaar kwamen er 8.500 mensen, maar we houden deze keer rekening met 10.000 bezoekers", zegt Gerrit van Wijk, die ook bij zijn eigen orchideeënkwekerij 't Hoog Bos in Nieuwaal de deuren open zet voor het publiek. Bij hem zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang. ,,Dingen klaar zetten, maar vooral ook de boel netjes maken", zegt Van Wijk, terwijl hij de voortuin staat te schoffelen. ,,Dat is ook een voordeel van Kom in de Kas", lacht hij, ,,alles is weer aan kant.”

Het zijn ieder jaar andere tuinders die meedoen. Als het even kan in dezelfde hoek, zodat de onderlinge afstanden niet te groot zijn. Deze keer ligt de focus op Zuilichem, Nieuwaal en Gameren. ,,Op die manier houden we het afwisselend", meent Van Wijk. ,,Ook proberen we de organisatie steeds te verbeteren. Het verkeer is een aandachtspunt. Het wordt mooi weer, dus we hopen dat veel mensen op de fiets komen. Maar per auto moeten we ook goed bereikbaar zijn. Voorgaande jaren was dat door de drukte soms een probleem. Nu zetten we verkeersregelaars in, en we hebben meer parkeervoorzieningen.”

Zien, doen, ruiken, proeven

Behalve Dutch Berries (Uilkerweg 2A in Zuilichem) en 't Hoog Bos (Hogeweg 4A in Nieuwaal) doen ook lisianthuskwekerij LIS (Mertstraat 2C in Zuilichem), chrysantenkwekerij Linflowers (Uilkerweg 5 in Zuilichem), Van Tuijl Freesia (Hogeweg 7B in Nieuwaal), santinikwekerij De Monnikenwaard (Hogeweg 10 in Nieuwaal) en Van Wijk Rozen (Burgerstraat 32 in Gameren) dit jaar mee aan Kom in de Kas. Overal is veel te zien, te doen, te ruiken en te proeven. Ook is er vermaak voor de kinderen. De entree is gratis.

Filmpjes