Komen BMX-toppers naar de Bommelerwaard? Ammerzoden is in beeld voor Europese wedstrijd

AMMERZODEN - De beste fietscrossers van Europa zouden in juni 2021 wel eens naar Ammerzoden kunnen komen voor een wedstrijd in de reeks om het Europees kampioenschap BMX. Daarvoor is wel een splinternieuwe baan nodig voor FCC Ammersoyen.

Als het doorgaat gaat een wens in vervulling op een manier waar de fietscrossclub in Ammerzoden niet van durfde te dromen. FCC Ammersoyen is al jaren met de gemeente Maasdriel bezig over vervanging van de verouderde accommodatie. De gemeente wil daar 300.000 euro in investeren.

Kans in de schoot geworpen

Maasdriel krijgt de kans in de schoot geworpen om in juni een BMX-wedstrijd om de UEC European Cup naar Ammerzoden te halen. Volgens wethouder Erik van Hoften heeft de Belgische gemeente Heusden-Zolder afgezien van de organisatie van het evenement. Heusden-Zolder was de baan waar Twan van Gendt uit Velddriel in 2019 wereldkampioen werd. Die geweldige prestatie inspireerde Samen Sterk Maasdriel al om in Ammerzoden een baan van Olympische allure aan te leggen. Dat komt nu heel dichtbij.

Quote Als we het willen doen, dan moeten we uiterlijk in april beginnen Erik van Hoften, Wethouder Maasdriel

Om naast een officiële wedstrijdbaan ook de Europese wedstrijd naar Ammerzoden te halen is nog eens 150.000 tot 300.000 euro nodig, zegt Van Hoften. Hij is over de mogelijkheden in overleg met sponsor Libéma en het bestuur van de fietscrossclub. De extra investering is volgens hem mogelijk, maar de positieve neveneffecten zijn vanwege de coronabeperkingen mogelijk beperkt. ,,Als we het willen doen, dan moeten we uiterlijk in april met de werkzaamheden beginnen.”

Jos Verstegen van FCC Ammersoyen wil nog niet reageren op de ontwikkelingen. Hij zegt achter de schermen actief te zijn.