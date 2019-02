Koning Willem-Alexander komt naar Slot Loevestein

Hij woont het 60-jarig jubileum van de Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN bij). Deze viering vindt plaats tijdens het Nationaal Geschiedenisonderwijscongres op Slot Loevestein in Poederoijen. De Koning neemt het eerste exemplaar van het jubileumnummer van het verenigingstijdschrift Kleio in ontvangst.

De samenleving begrijpen

De VGN is in 1958 opgericht als een vakvereniging van geschiedenisdocenten in alle vormen van het onderwijs. De vereniging zet zich in voor het belang van kennis over de geschiedenis, omdat het leerlingen helpt om de huidige en toekomstige samenleving te begrijpen. De VGN organiseert nascholingen, conferenties en studiereizen voor docenten.