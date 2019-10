Koos de Looff uit Zaltbommel in Provinciale Staten Gelderland

De Looff (54) volgt Marga Schoots op. Zij zat voor de VVD in de gemeenteraad van Elburg toen ze in maart van dit jaar werd gekozen in het provinciebestuur. De VVD staat geen dubbelfuncties toe, maar Schoots weigerde haar raadslidmaatschap op te geven. Na het nodige gedoe heeft ze uiteindelijk voor de gemeenteraad gekozen en stopt ze met Provinciale Staten.

Koos de Looff heeft ruime politieke ervaring. Hij was van 2003 tot 2006 wethouder in de gemeente Papendrecht en van 2010 tot 2018 fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Zaltbommel.

