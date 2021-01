Kopers uit de Randstad helpen prijzen huis in Rivierenland op te drijven

Blom, van Hofstede Makelaardij in Zaltbommel, kan zich goed herkennen in het beeld dat de Nederlandse Vereniging van Makelaars schetst. ,,Het lijkt wel of mensen de stad uit vluchten. De trek naar Rivierenland was al aan de gang, maar is door corona zeker versterkt. Maar dat er Bosschenaren de Maas oversteken, dat is wel heel bijzonder.”