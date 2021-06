Kortsluiting in Poederoijen: smeulende isolatie in kruipruimte

Bommeler­waards weekblad De Toren na ruim halve eeuw in andere handen

24 mei ZALTBOMMEL - Na 52 jaar heeft weekblad De Toren een andere eigenaar. Net als Het Carillon in Kerkdriel is het huis-aan-huisblad door DPG Media verkocht aan Kontakt Mediapartners in Goudriaan. Of de nieuwe eigenaar de titels handhaaft, is nog niet duidelijk, ook niet of Het Kontakt weer terugkeert in de Bommelerwaard. ,,We zijn op een rij aan het zetten wat we er mee gaan doen", zegt hoofdredacteur Rick den Besten. ,,Over twee, drie weken moet dat duidelijk zijn.”