Kostbare papegaai gestolen uit dierenpark Hedel

75 JAAR BEVRIJDING 1943: Sint-Maar­ten op de cover van SS-tijd­schrift Hamer

1 mei ZALTBOMMEL - Een ogenschijnlijk onschuldige reportage over de geschiedenis van Zaltbommel in het populaire heemkundeblad Hamer in 1943. Maar dat de nazi’s in de oorlog aandacht schonken aan de pracht en praal van Zaltbommel, had een duistere bedoeling. Het stuk past naadloos in de propaganda van de SS. ,,Geschiedenis en archeologie door een Groot-Germaanse bril.”