Kringloop en voedselbank naar oude school aan Wielkamp in Zaltbommel

Nog een paar jaar en dan gaat Pand 9 in Zaltbommel tegen de vlakte, om plaats te maken voor woningbouw. In dit voormalige schoolgebouw aan de Van Heemstraweg-west is in de loop der jaren echter een verzameling aan sociaalmaatschappelijke instanties ontstaan die elkaar helpen en versterken. Een samenhang waar de gemeente Zaltbommel zuinig op is en die volgens wethouder Adrie Bragt zoveel mogelijk behouden moet blijven, ook als Pand 9 straks gesloopt wordt.