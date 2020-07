Kringloopwinkel Spullewaard trakteert Bommelerwaardse zorg met flinke cheque

ZALTBOMMEL - Of 1000 euro van pas komt voor De Eigenwaard in Rossum? Nou, reken maar. Mathilde Ziedses en Mariëtte van der Els zijn helemaal blij met de cheque die ze zojuist hebben gekregen van kringloopcentrum De Spullewaard.

De Eigenwaard, een woongemeenschap voor mensen met dementie, is recent uitgebreid van 14 naar 30 woningen. En voor die mensen willen de begeleiders een apparaat aanschaffen dat the Cradle heet. De Cradle, eigenlijk de CRDL, is wat de bedenkers noemen een ‘interactief zorginstrument dat aanrakingen tussen mensen vertaalt in geluid’. Het instrument, dat communicatie met mensen met dementie mogelijk maakt, stond al een tijdje op het verlanglijstje van De Eigenwaard. Met de cheque uit handen van Spullewaard-voorzitter Wim Lambooij is die wens bijna vervuld.

Goede doelen

De Spullewaard geeft jaarlijks ongeveer 100.000 euro aan goede doelen in de regio en daarbuiten. Voor het eerst in het 17-jarig bestaan van het kringloopcentrum werd in het bestuur het idee geopperd om iets te doen voor de zorginstellingen in de Bommelerwaard. En dan niet, zoals gebruikelijk, op voordracht voor een paar, maar voor alle zorginstellingen.

Quote In de hoop dat jullie er in deze extreme tijden iets extra mee kunnen doen Wim Lambooij, voorzitter kringloopwinkel Spullewaard

En dus kwamen vertegenwoordigers uit alle hoeken van de regio naar Zaltbommel om in de mooie tuin van de Harmonika een cheque te ontvangen. ,,In de hoop dat jullie er in deze extreme tijden iets extra mee kunnen doen", lichtte Lambooij toe. Niet iedereen heeft al vastomlijnde plannen, maar enkele instellingen wel. Zoals een nieuwe tuinset voor de bewoners van De Fontein in Aalst en een tv voor Het Zonnelied om yoga-oefeningen te doen.