Kunst uit gemeentedepots geveild voor een goed doel in Zaltbommel

Een feestelijke stemming in het gewoonlijk wat zakelijke Bommelse veilinggebouw aan de Stationsweg. Hier draait het doorgaans om handel in groenten en fruit, maar deze zaterdag staat kunst centraal. Rond het middaguur verwelkomt een zeskoppig jazzcombo de eerste belangstellenden in de foyer. Een aangrenzende ruimte is ingericht om het aanbod te bekijken; schilderijen, aquarellen, gravures en reproducties staan op gestapelde pallets, voorzien van de nodige informatie. Tientallen liefhebbers bestuderen de 85 kavels, kiezen hun favorieten en bedenken wat ze er maximaal voor willen geven.