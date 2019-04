‘Kunstgras recyclen kan wel degelijk’, dus gaan Maasdrielse matten ook naar Denemarken

Gymleraar wil aftands trapveldje in Zaltbommel omtoveren tot multifunc­ti­o­neel sportveld: ‘Het is nu verloederd’

13 april ZALTBOMMEL - Het basketbalveldje naast de Cambium College in Zaltbommel, verscholen achter een rij hoge coniferen, oogt aftands en verlaten. Als het aan gymleraar en teamleider vmbo-tl Coen Spierings (32) ligt, is het veldje eind dit jaar omgetoverd tot een multi-functioneel, kleurig sportveld, dat volop in gebruik is. Maar daarvoor is wel dik 40.000 euro nodig.