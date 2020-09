Kwam de granaatgooier al eerder naar Kerkdriel om buurt te verkennen?

In de nacht van 12 op 13 januari was een lid van de familie De Groot, van het gelijknamige fruitbedrijf in Hedel, doelwit van degene die de handgranaat gooide. De familie wordt dan al geruime tijd afgeperst en bedreigd nadat bij het bedrijf een lading gesmokkelde drugs was onderschept. De man spoot het huisnummer van het slachtoffer op de muur en deed een rouwkaart in de brievenbus. Daarop de tekst: ‘Waarschuwing!! De volgende kaart is voor je familie.’ De man gooit de granaat en zet het op een lopen, met de handen op zijn oren.