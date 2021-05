‘Laat HRC’14 niet in de kou staan’, vraagt voorzitter, maar half miljoen extra voor nieuw complex splijt politiek Maasdriel

ROSSUM/KERKDRIEL - Het is nog geen gelopen race of de Maasdrielse gemeenteraad met een half miljoen euro extra over de brug komt voor het nieuwe complex van voetbalclub HRC’14. De kwestie drijft zelfs een wig in de coalitie. Samen Sterk Maasdriel wil vasthouden aan de maximale bijdrage van 1,25 miljoen. Bij het CDA wint de plaatsvervangende schaamte het van het passen op de centen.

De voorzitter van de voetbalclub, Anton van Doorn, riep de politieke partijen op om in te stemmen met het trekken van de portemonnee voor de onvoorziene kosten. ,,Wekelijks maken 340 voetballende leden één of meer keren per week gebruik van onze velden. Dat is meer dan 10 procent van de bevolking van Rossum en Hurwenen. Die laat u toch niet in de kou staan?”

Hobbelige mat

Het gaat om precies te zijn om 550.000 euro extra. In maart bleek bij de aanbesteding dat de goedkoopste aanbieder de velden en de parkeerplaats niet voor 1,25 miljoen euro kon aanleggen. Daar kwam bij dat uit bodemonderzoek was gebleken dat de bodem te slap is om een kunstgrasveld erop aan te brengen. Van een glad en strak veld zou binnen no-time niet meer dan een hobbelige mat overblijven. Een voorbelasting met een laag van een meter grond levert voldoende stevigheid op, maar ook een jaar vertraging.

Bart de Leeuw, voorman van SSM, maakt zich grote zorgen over de overschrijding van de kosten. Want wat als een andere vereniging straks de gemeente onder de neus wrijft dat plannen best wat meer mogen kosten dan is ingeschat? ,,We gunnen HRC’14 het allerbeste, maar de kosten lopen nu wel heel erg hard op.” Hij is verbaasd over het gemak waarmee andere partijen, en vooral het CDA, willen instemmen met de forse extra uitgave. Hij wil hebben onderzocht of het goedkoper kan door terug te vallen op een ouder plan. Wethouder Erik van Hoften gaat dat uitzoeken voordat de raad op 10 juni een klap op het besluit geeft.

Quote We hebben net zo lang getreuzeld dat we zijn ingehaald door de tijd Robert van Dijk, CDA Maasdriel

In de ogen van Robert van Dijk is het half miljoen extra echter ‘een investering waar we geen nee tegen kunnen zeggen’. ,,We zijn hier nu al zeven jaar mee bezig en hebben net zo lang getreuzeld dat we zijn ingehaald door de tijd. Terug naar een eerder plan? Ook dat zal veel extra kosten opleveren en we verliezen er wéér veel tijd mee. We moeten nu gewoon doorpakken en hier van leren voor een volgende keer. We hebben bij eerdere projecten ook geen problemen gehad met forse overschrijdingen. Het pontje bij De Zandmeren mocht twee keer zoveel kosten als was geraamd.”

Ondertussen maken ook de buren van HRC’14 zich zorgen. Voorzitter Marieke Verhoeven van tennisclub Huros zei te vrezen voor ledenverlies en financiële schade als de vereniging en ook jeu-de-boulesvereniging Mooie Boel nog tot medio 2023 last hebben van de bouwactiviteiten.