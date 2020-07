Laat Zaltbommel Zwarte Piet verkleuren?

ZALTBOMMEL - Verandert Zwarte Piet ook in de gemeente Zaltbommel langzaam van kleur? Als het aan burgemeester Pieter van Maaren ligt wel. Hij gaat met de organiserende comités in gesprek, maar benadrukt dat hij niks op wil leggen.

In Zaltbommel is Zwarte Piet tot op heden nog steeds zwart. Bij de intochten van 2019 was geen kleurtje of roetveeg te bekennen. Volgens de oppositiepartijen (PvdA/GroenLinks, SP, CDA, D66 en Lijst Melse) in de gemeenteraad is het echter tijd dat er een sinterklaasfeest komt dat door iedereen gewaardeerd wordt, en moet de gemeente de discussie hierover actief gaan aanjagen. Het onderwerp kwam donderdagavond ter sprake tijdens de behandeling van de Perspectiefnota.

‘Iedereen is gelijk’

In een reactie gaf burgemeester Pieter van Maaren aan dat hij, net als vorig jaar, met de sintcomités in gesprek gaat. ,,Iedereen is gelijk en ik begrijp dat mensen zich aangesproken voelen. En ook de samenleving ontwikkelt zich. Dat wil ik bij de comités onder de aandacht brengen, en vragen om er op in te spelen.”

Door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten om over Zwarte Piet te discussiëren ziet Van Maaren echter niet zitten. ,,Daar ontstaat mogelijk juist verharding en daar ben ik huiverig voor. Ik wil dit niet op de spits drijven, maar het op een natuurlijke wijze laten verlopen.” Hij voelt dan ook niets voor dwang. ,,Ik praat met ze, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de comités.”

Actieve rol

Van Nico van Wijk, fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks mag er wel een tandje bij. ,,Ik denk echt dat een burgervader hier een actieve rol in moet spelen. En niet alleen moet afwachten wat er in het veld gebeurt.”

Ook Martijn Stoutjesdijk (SP) vindt de houding van de burgemeester te afwachtend. ,,Het is een ingewikkeld onderwerp, maar laat u niet afschrikken door een discussie. Andere gemeenten hebben al ervaringen opgedaan met goede gespreksvormen.”

Motie

De oppositiepartijen hadden gisteravond een motie opgesteld, om de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet in Zaltbommel aan te jagen. Van Maaren vond die overbodig, omdat hij hierover al gesprekken voert. Hij vond daarin de coalitiepartijen aan zijn zijde. ,,Ik ben tevreden met de woorden van de burgemeester", aldus SGP-fractievoorzitter Geert Bok.

Ook ChristenUnie-voorman Kees Kesting was die mening toegedaan. En omdat ook ZVV en VVD tegen stemden, werd de motie verworpen.

Nog niet bekend

Of de gesprekken die de burgemeester met de comités voert dit jaar wel tot veranderingen in het uiterlijk van de Zaltbommelse Zwarte Piet gaan leiden, is nog niet bekend. Van Maaren zal de gemeenteraad hierover in de aanloop naar de intochten bijpraten.