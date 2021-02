Laatste bewoners verhuizen, De Lindeboom sluit eerder dan verwacht

De sluiting van De Lindeboom zat er al een tijd aan te komen. Toen het gebouw nog volledig in gebruik was, woonden er ruim veertig ouderen. In 2017 sloot de bovenverdieping, maar viel het besluit om de begane grond nog vijf jaar open te houden. Maar ook daar gaat de deur nu op slot.

Eenzaamheid voorkomen

Volgens een woordvoerster van BrabantZorg voldoet het complex niet meer aan de eisen van deze tijd. En dat nog maar weinig kamers bewoond waren, heeft de sluiting versneld. ,,Het afgelopen half jaar zijn enkele bewoners overleden of verhuisd", legt ze uit. ,,Het welzijn staat voorop en we willen niet dat mensen zich eenzaam gaan voelen. Na een bezoek aan diverse woonzorglocaties konden bewoners hun voorkeur uitspreken. En zo is voor iedereen een plek naar wens gevonden.”

Personeel en pand

Dat geldt ook voor het personeel. ,,Er zijn geen gedwongen ontslagen", aldus de woordvoerster van BrabantZorg. ,,De meeste medewerkers van De Lindeboom gaan werken op een andere locaties.”

Het gebouw aan de Secretaris Schokkerstraat is van BrabantWonen. Die laat weten dat over een nieuwe invulling nog geen besluit is genomen. ,,We zijn dat nog aan het onderzoeken.”