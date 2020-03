Laatste horeca Neerijnen sluit de deuren: ‘Wéér een voorziening die verdwijnt’

Jeroen Bosch College in Den Bosch loopt helemaal leeg, Cambium populair

7:19 DEN BOSCH - Dat het Jeroen Bosch College volgend jaar met 57 aanmeldingen wéér minder leerlingen in de brugklas krijgt omdat de school in 2022 stopt is niet zo verwonderlijk. Opvallender is de sterke groei van het Sint-Janslyceum én de groei bij het Cambium College in Zaltbommel. ,,En dat heeft niet alleen met de sluiting van het JBC te maken.’’