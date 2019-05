Laatste informatiebijeenkomst Digitale Stad in de Bommelerwaard

ROSSUM - Digitale Stad houdt vandaag, maandag 6 mei, in dorpshuis De Parel in Rossum de laatste informatiebijeenkomst in de Bommelerwaard over de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

Er zijn tot nu toe twee voorlichtingsbijeenkomsten in de Bommelerwaard geweest: in april in Gameren en op 1 mei in Aalst. De voorlichtingscampagne loopt nog door tot en met 14 mei. Op 12 juni sluit de inschrijving.

Lees ook Brief moet einde maken aan verwarring over snel internet in rivierengebied Lees meer

Tegen die tijd hoopt Digitale Stad dat 50 procent van de doelgroep - met name huishoudens in het buitengebied - zich heeft aangemeld. De teller staat nu op 15 procent.

De bijeenkomst in Rossum begint om 19.30 uur.

Stemmingmakerij

In april reageerde Digitale Stad verbolgen op een brief waarmee concurrent Glasvezel Buitenaf verwarring zaaide. Glasvezel Buitenaf is ook in Rivierenland aan het werven, maar Digitale Stad is het bedrijf waarmee de gemeenten in de Regio Rivierenland in zee zijn gegaan.