Laatste Stolpersteine liggen voor KW-weg 44; Kaddisj klinkt voor Levi en Josina

Adrie Bragt na 16 jaar wethouder-af; ‘Zorg als zware taak past gemeente prima’

BRUCHEM - Hij had nog wel vier jaar door willen gaan. De klus was wat Adrie Bragt (59) betreft nog niet geklaard. ,,Is eigenlijk nooit af. Er waren nog wel een paar dingen die ik had willen afmaken.” Na 16 jaar is hij met ingang van deze week wethouder-af. Geen wethouder meer van de ChristenUnie in Zaltbommel de komende vier jaar, het is even wennen.

14 juni