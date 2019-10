Laatste weekend afsluiting A2 tussen knooppunten Empel en Deil

Minecraft­wed­strijd; al meer dan honderd virtuele ‘Slotjes Loevestein’ gebouwd

24 oktober POEDEROIJEN/HERWIJNEN - De bouw van het échte Slot Loevestein ging niet over een nacht ijs, maar een computervariant van het bekende kasteel staat er een stuk sneller. Al meer dan honderd virtuele 'Slotjes Loevestein' zijn momenteel in aanbouw, als onderdeel van de Minecraftwedstrijd die het slot samen met GeoFort in Herwijnen uitschreef.