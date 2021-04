Lachgas van brug gegooid en jongen beroofd van fiets bij aanrijding A2 Waardenburg

Afvalwater uit de kassen gaat voortaan schoon de Waal in

13 maart ZALTBOMMEL - Met het milieu als de grote winnaar beschikt de glastuinbouw in Zaltbommel sinds kort over een eigen rioolstelsel. Het afvalwater gaat naar een zuivering die z'n tijd ver vooruit is. En daarmee voldoen de tuinders in één klap aan de huidige en aan de toekomstige eisen. Waterschap en gemeente spreken over een uniek project.