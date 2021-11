Ladders van vrachtwagen gevallen op A2 bij Kerkdriel

Voor moord veroordeel­de Tessa blijft kans houden op Belgische strafkor­ting

DEN HAAG - Tessa van D. (33) uit Brakel, die in België is veroordeeld tot 28 jaar cel voor de moord met haar toenmalige vriend op een makelaar, kan blijven hopen op een vervroegde vrijlating. De Nederlandse justitie moet van de rechter opnieuw in België gaan onderzoeken of ze daar recht had op een strafkorting.

5 november