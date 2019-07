Landelijke Open Imkerijdag in Hurwenen goed voor vijftig bezoekers

In de tuin van het pand aan de Dorpsstraat heeft imker Peter Aben een van zijn bijenkorven voorzien van een spiegel, zodat bezoekers in de korf kunnen kijken. Irma en Hennie Broekman uit Kerkdriel bezoeken met hun kleinkinderen Fenne, Linne en Mats de open imkerijdag. ,,We willen de kinderen graag iets van de omgeving laten zien”, zo vertellen beide grootouders. Na een blik in de bijenkorf mogen de kinderen ook nog een bezoek brengen aan de bijenstal achter in de tuin. Van imker Ad van Houten krijgen ze ondertussen uitleg over de bijenkast.