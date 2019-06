Landgoed Drielse Bosch verkocht op executieveiling; nieuwe eigenaar nog onbekend

En de onbekende burgemees­ter is: Arnoud Jan Hercken­rath (Ammerzoden 1924-1930)

12:57 KERKDRIEL/AMMERZODEN - Daniëlle van Osch, oud-burgerraadslid van Maasdriel, heeft uitgevist wie de burgemeester is van wie het portret opdook in de kunstcollectie van de gemeente. Het gaat om Arnaud Jan Herckenrath, die van 1924 tot 1930 burgemeester was van Ammerzoden.