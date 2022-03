Lange bouwplaats langs de Van Heemstraweg door aanleg stroomkabel

Oppositie Maasdriel wil daags voor verkiezin­gen extra raad over verkoop camping Maaszicht

KERKDRIEL - De verkoop van camping Maaszicht in Kerkdriel aan EuroParcs in september 2019 is, op de valreep voor de verkiezingen, nog voer voor een extra raadsvergadering. De oppositiepartijen VVD, D66 en PvdA/GroenLinks trekken uit stukken over de verkoop die ze in mochten zien de conclusie dat het college van Maasdriel EuroParcs bij de deal voor circa 3,8 miljoen euro heeft bevoordeeld.

