Lange file op A2 van Den Bosch richting Utrecht na ongeval

Frank en Krista trekken in nieuw zwembad Zaltbommel 24 uur lang baantjes tegen kanker

ZALTBOMMEL - Zwemmers Frank Kolthof en Krista van Soldt luiden het nieuwe sportcomplex De Sportwaard in Zaltbommel in met een zwemmarathon voor het goede doel. De Bommelaars zwemmen 24 uur lang in estafettevorm om geld op te halen voor onderzoek tegen kanker.

2 november