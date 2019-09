Lange taakstraf voor Haaftense trucker voor dodelijk ongeluk

Bouwde hertog Jan bij Kerkdriel een kasteel om troepen van Gelre te weren?

5 september KERKDRIEL - Slechts twee regels tekst zijn er over terug te vinden. Twee regels in een document uit de 14de eeuw waarin wordt gerept over een mottekasteel bij Driel. Hertog Jan I van Brabant liet het aanleggen als hindernis tussen Tiel en Den Bosch voor de troepen van Gelre. Onderzoek dat archeologen van BAAC deze week bij Kerkdriel zijn begonnen, moet uitwijzen of het mottekasteel dat daar is gevonden de burcht van de fameuze hertog is geweest.