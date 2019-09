Leden carnavalsvereniging De Wallepikkers knijpen handjes dicht: ‘Ze toonden veerkracht en saamhorigheid’

De bestuursleden van carnavalsvereniging s zien er uit om door een ringetje te halen. Ze dragen een hagelwit overhemd, daarover een zwarte jas en dito broek. Een paarsblauwe vlinderstrik, eronder hangt aan een dito koord de bestuurspenning. De voeten zijn verpakt in prachtige schoenen: zwart, wit, paarsblauw.

Op zijn paasbest, dat mag ook wel: deze zaterdagmiddag legt wethouder Adrie Bragt van de gemeente Zaltbommel met behulp van een kraan en machinist aan de Dwarsweg officieel de eerste steen voor twee nieuwe bouwhallen. Noodzakelijk, want 211 dagen geleden brandden de loodsen van De Wallepikkers tot aan de grond toe af.

Voor deze hallen zijn de bouwprocedures snel doorlopen. Volgens Bragt had dat deels te maken met de urgentie. ,,Voor de volgende carnaval moet je wel een plek hebben om te kunnen bouwen. Wat de gemeente vooral aansprak was de houding van De Wallepikkers. De vereniging is niet in emoties blijven hangen. Toonde veerkracht, saamhorigheid. Dat moet je waarderen."

En ook: ,,Wat ook telde, was de realiteitszin bij De Wallepikkers. Wat kan, wat kan niet. Daardoor hebben we iets unieks kunnen creëren in Nederland: een industrieel pand, puur gebouwd om het carnaval in Zaltbommel te kunnen waarborgen."

Verbodsbord

Na zijn praatje reikte Bragt aan voorzitter Martijn Merks een verbodsbord uit, daarop een slijptol. Een vette knipoog: niet meer doen, het kan te veel ellende opleveren. Merks: ,,We zullen de brandveiligheid heel serieus nemen. In ieder te beginnen met het huishoudelijk reglement, om dat eventueel aan te scherpen.”

In de brand uit de brand. Dat cliché geldt ook voor ons, meent Merks. ,,We krijgen er twee prachtige hallen voor terug. De komende veertig tot vijftig jaar zijn we onder de pannen." Apart is dat er twee daken zijn in plaats van eentje. De reden daarvoor is voor de hand liggend: het was financieel simpelweg aantrekkelijker. Over geld gesproken: wie gaat die bouw betalen? ,,Wij", zegt Merks. ,,Daartoe is een hypotheek afgesloten. De gemeente staat borg."

Half november moet de klus geklaard zijn, dan kunnen de carnavalsclubs aan de slag. Twee maanden later dan gepland, maar daar treurt niemand over: de optocht is voor járen gewaarborgd.