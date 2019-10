Leegstaande chalet volledig uitgebrand op camping in Kerkdriel

Zuilichem was wel toe aan iets gezelligs

29 september ZUILICHEM - In het kader van Burendag stond in Zuilichem zaterdag de eerste editie van de Dorpsdag op het programma, met dorpshuis Den Ham als centrum van verschillende activiteiten. Mensen liepen in en uit en hadden samen plezier. Zuilichem was dan ook wel toe aan iets gezelligs.