Leegverkoop in Ammerzoden omdat spullen opslaan niet meer is op te brengen: ‘Hier iets kopen geeft mij een dubbel gevoel’

AMMERZODEN - Op het bordje bij de ingang staat in blauwe koeienletters. ‘Leegverkoop’. ,,Het was alles naar de stort of een tijdelijk ‘pop-up winkeltje’ in Ammerzoden voor belangstellenden”, zegt Rob van Niekerk van het evenementenbureau ‘Sfeerdecor’ uit Hedel.

Volledig scherm De beeldjes van de engeltjes zijn voor anderhalve euro te koop © Peter de Bruijn Het lijkt alsof de engelenbeeldjes vanaf een plankje bekijken wat er in de anders zo rustige opslag gaande is. Tientallen belangstellenden komen deze dagen in de loods in Ammerzoden even snuffelen. Zoeken iets van hun gading. Alle spulletjes moeten weg. De ruimte moet deze maand leeg omdat Rob en Sonja van Niekerk van het evenementenbureau ‘Sfeerdecor’ in Hedel vanwege de crisis de opslagruimte voor hun attributen voor feesten en partijen niet meer kunnen betalen.

Je kunt het zo gek niet bedenken of het hangt, staat of ligt in allerlei hoekjes in de opslag. Stopcontacten, sinterklaasartikelen, kunstbloemen, James Bond affiches, allerlei soorten stoffen, pilaren en nog veel meer.

Quote Een uitverkoop als overle­vings­stra­te­gie Rob van Niekerk, Sfeerdecor

,,Spullen die je nodig hebt voor een metamorfose van bijvoorbeeld een lelijke fabriekshal naar een sfeervolle ruimte voor een receptie of een grote party”, legt Rob van Niekerk uit. ,,Een uitverkoop als overlevingsstrategie inderdaad.”

Moestuin

,,Hoe het gaat? We kunnen ons hoofd boven water houden. We leven zuinig. Hebben thuis ook een moestuin aangelegd. Er loopt nog één contract bij een winkelcentrum in Hoofddorp. Bijna alle evenementen zijn gecanceld.”

De twee kregen veel steunbetuigingen op Facebook. ,,Dat doet je wel iets”, zegt Sonja. ,,Het is overdonderend. We zitten hier dertien jaar met de opslag en het atelier. Ik weet nog niet precies wat ik moet voelen.” Rob: ,,Het is ontroerend hoe mensen meeleven.”

Volledig scherm Belangstellenden op zoek naar de koopjes. © Peter de Bruijn

‘Dubbel gevoel’

,,Ik wil deze plastic bloemen kopen om mijn tuin wat op te leuken”, zegt Anja van de Meer uit Hurwenen. ,,Het is een dubbel gevoel dat ik hier nu aan het ‘shoppen’ ben. Ik ken Sonja al ruim twintig jaar. Ben hier nu vooral om hen te steunen. Ze hebben voor mij altijd het rouwdrukwerk verzorgd. Ik heb een uitvaartonderneming. Ze zijn helaas niet de enigen in problemen, maar mensen die je nabij staan, raken je het diepste. Een gedwongen vertrek uit de opslag met een vervelend randje, inderdaad.”

Volledig scherm De opslagruimte in Ammerzoden © Peter de Bruijn Roy Mulder uit Ammerzoden heeft belangstelling voor de sinterklaas-attributen. ,,Ik ben hier namens Jeugd- en Jongerenwerk Ammerzoden”, verklaart hij. ,,Ik sta te wachten op een akkoord van het bestuur. We hebben niet al te veel budget om de boel leuk aan te kleden. Een dubbel gevoel? Ja en nee. Als je Rob en Sonja hiermee een beetje uit de brand kunt helpen, help je elkaar. Wij zijn er uiteindelijk ook blij mee.”

‘Bijzondere artikelen in zeecontainers’

De meeste artikelen zijn volgens Rob en Sonja vervangbaar. Rob: ,,Grote constructies zoals een kroonluchter of andere voorwerpen die ik zelf heb ontworpen, liggen voorlopig opgeslagen in drie zeecontainers. Als het straks weer mag, kunnen we zo uitrukken.”

Quote De verkoop van onze ‘dragel’ zal pijn doen Sonja van Niekerk , Sfeerdecor

Sonja wijst op een maquette aan het plafond. ,,Ik vind het jammer dat onze ‘dragel’ weg moet. Het bouwwerk - een kruising van een draak en een vogel uitgeklapt een lengte van 14 meter - hebben we met de hele familie gemaakt. Dat is er wel eentje die pijn zal doen.”

,,We moeten wel”, vult Rob aan. ,,Het is slikken of stikken. We proberen elkaar een beetje te helpen.”

‘Het hoeft niet voor een habbekrats’

Zo denkt Rick Drieman er ook over. ,,Ik zag de oproep op Facebook”, zegt hij. Drieman runt in Zoeterwoude een bedrijf dat de catering bij evenementen doet. ,,Ik zoek voorwerpen om de ruimte low-budget aan te kleden. Deze spullen gebruik je een paar keer. Als ik een steentje bij kan dragen, is dat een prima zaak. Nee, het hoeft niet voor een habbekrats.”

Zijn bedrijf verzorgt een deel van de catering bij het KLM Open; het grote golftoernooi dat dit jaar in Cromvoirt wordt gehouden. ,,De kans dat het in september doorgaat lijkt me vanwege het virus heel klein”, aldus Drieman. ,,Ik vrees dat we tot zeker 2021 geen werk hebben.”

‘Na 1 september nog niet met duizend mensen’