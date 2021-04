Legendarische ontsnapping beschreven: Godsdiensttwist kostte Hugo de Groot bijna de kop

Na 35 jaar naar de kapper

21 maart WAARDENBURG - Het zachthout ooibos in de uiterwaarden bij Waardenburg is geknot. Voor het eerst in 35 jaar, vertelt Gerard van Griensven, bij Geldersch Landschap en Kasteelen beheerder voor het Rivierengebied. GLK had in de jaren 80 besloten om in de oksel van de A2 en de Waalbandijk een soort oerbosje te laten ontstaan.