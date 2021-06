Lichaam gevonden in de Waal bij Rossum

Laadpaal in Hedel levert negatieve energie op; oude wijken zijn niet ingericht voor ‘bijtanken’ elektri­sche auto's

16 juni HEDEL - De gemoederen over het plaatsen van een nieuwe laadpaal in de Dokter De Ridderhof in Hedel zijn zo verhit geraakt, dat het oplaadpunt voor elektrische auto's onklaar is gemaakt. Een bijbehorend verkeersbord is eerst witgeschilderd en later afgezaagd.