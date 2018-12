Liefde bloeide op na de bevrijdingsoptocht

Een eenzame dood op een landtong langs de Maas

11:45 KERKDRIEL - De politie kan nog geen details geven over de Poolse man die zondag werd gevonden in een tentje bij de Zandmeren in Kerkdriel en later die dag in het ziekenhuis aan onderkoeling bezweek. Nabestaanden of bekenden moeten de identiteit van de man nog bevestigen.