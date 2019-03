Liefhebbers van Olivier B. Bommel en Tom Poes kunnen hun hart ophalen

Wind waait in Maasdriel uit andere hoek: windmolens zijn toch zo gek nog niet

16 maart KERKDRIEL - Groene energie had in Maasdriel letterlijk en figuurlijk wind tegen, maar daar komt verandering in. In het bestuursakkoord van 2018 wordt het nog met één zinnetje afgedaan: ‘Het plaatsen van windmolens heeft niet onze voorkeur.’ De wind waait nu uit een andere hoek, om in de beeldspraak te blijven.