Liever niet heien: damwanden worden om schade te beperken door dijkversterking in de Waaldijk getrild

Na herstel ijsbaan Kerkdriel kunnen schaatsers eerder het ijs op, als corona achter de rug is

30 december KERKDRIEL - Ook bij zachtere winters moet er geschaatst kunnen worden op de ijsbaan aan de Piekenwaardweg in Kerkdriel. Dat is tenminste het doel van de investering in de afdichting van de baan door de gemeente en de Stichting IJsbaan Maasdriel.