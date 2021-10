Lijvig boek vol Markante Bommelaars; een halve eeuw Zaltbommel in 50 interviews

Ophef in Maasdriel om deal rond uitbrei­ding tuinen met landbouw­grond

AMMERZODEN - Landbouwgrond die duur verkocht is en in strijd met het bestemmingsplan is toegevoegd aan particuliere tuinen. Daarvan is volgens Maasdrielse oppositiepartijen sprake bij de verkoop en doorverkoop van grond aan de Hoge Heiligenweg in Ammerzoden. PvdA/GroenLinks en de VVD willen daar zo snel mogelijk tekst en uitleg over.

