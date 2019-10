Lintje voor Marianne Krans uit Ammerzoden, voor inzet Kynologenclub ’s-Hertogenbosch e.o.

Asiel in Bruchem krijgt van rechter gelijk; succesvol­le Facebookpa­gi­na moet terug

18 oktober BRUCHEM - Voormalig asielbeheerder Wilma de Joode moet de inloggegevens en het beheer van een Facebookpagina over het dierenasiel in Bruchem overdragen aan de Stichting Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard. In een uitspraak in een kort geding stelt de rechter dat De Joode de pagina weliswaar zelf heeft gemaakt, maar zij dat deed voor haar werkgever.