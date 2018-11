Lintje voor Zaltbommelse wethouder Gijs van Leeuwen

Van Leeuwen is sinds mei 2018 wethouder van de gemeente Zaltbommel. Deze functie bleek lastig te combineren met het statenlidmaatschap. ,,Ik heb het erg naar mijn zin gehad in de Staten, maar er kwam een mooie kans voorbij: wethouder in de prachtige gemeente Zaltbommel. Dertien kernen, stad en platteland. Wat wil je nog meer.”

Gijs van Leeuwen begon zijn politieke carrière in 1989 als commissielid bij de gemeenteraad in zijn woonplaats Houten. Van 1994 tot en met 2015 was hij in diezelfde gemeente raadslid. Vanaf 2015 nam Van Leeuwen plaats in de Utrechtse statenzaal. ,,Gijs van Leeuwen is een scherp debater die bij zijn lidmaatschap van Provinciale Staten direct fractievoorzitter werd”, vertelt de commissaris van de Koning, Willibrord van Beek. ,,Hij heeft de SGP-fractie in de provincie Utrecht een duidelijk profiel gegeven.”

Voortvarend