Lintjesregen voor afzwaaiende raadsleden in Zaltbommel

SGP-vedette Arie Duijzer is het langstzittende raadslid van het drietal. Hij begon zijn politieke carrière in 1996, in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Brakel. Na de herindeling in 1999 nam hij plaats in de vernieuwde gemeenteraad van Zaltbommel.

Nico van Wijk zat vanaf 2006 in de gemeenteraad voor de PvdA, waarvan enige tijd in de combifractie PvdA-GroenLinks. Ook was hij betrokken bij de buurtvaders in de wijk de Vergt. Jaco Melse startte in 2010 als raadslid van het CDA, begon in 2018 de eenmansfractie Groep Melse en sloot zich in 2021 aan bij de ChristenUnie. Alle drie de afscheidnemende raadsleden zijn in hun carrière ook lijsttrekker en fractievoorzitter geweest.