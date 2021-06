LIVE | Afpersingszaak De Groot gaat verder: hoofdverdachte komt vandaag voor

Wéér geen Rommel­markt Bruchem, wel vijf schuurver­koop­och­ten­den

15 juni BRUCHEM - De Bruchemse rommelmarkt, behorend bij de top-3 van evenementen in de Bommelerwaard en de grootste rommelmarkt in de regio, is dit jaar opnieuw niet doorgegaan. Opnieuw houdt de hervormde gemeente Bruchem en Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert, daarom verkoopochtenden in de schuur aan de Middelstraat.