LIVE | Verdachte afpersingszaak De Groot voor de rechter

Maasdriel en Zaltbommel: 'Carbid­schie­ten ging prima'

5 januari ZALTBOMMEL - Volgens een woordvoerder van de gemeente Maasdriel is het carbidschieten donderdag 'prima verlopen' op de twee locaties die daarvoor waren uitverkoren: een weiland in Rossum en een trapveldje achter het dorpshuis in Hedel.