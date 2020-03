Locatie partycentrum Zuilichem weer in beeld voor huisvesting arbeidsmigranten

De eigenaar van voormalig partycentrum Heeren van Suylighem wil op zijn perceel aan de MaasWaalweg in Zuilichem nog steeds arbeidsmigranten huisvesten. Geen 350, zoals hij in 2017 van plan was, maar 150. Daarvoor wil hij de huidige opstallen slopen en er een hoofdgebouw voor 74 personen en 26 chalets voor 78 personen neerzetten. In het hoofdgebouw komen ook diverse voorzieningen. Deze week is het plan naar de gemeente Zaltbommel gestuurd, met het verzoek om hier een principebesluit over te namen.

Na 2017 moest het anders

Naar aanleiding van het eerste plan voor deze locatie, ging er in 2017 een streep door het toenmalige gemeentelijke huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Dat plan, een campus voor zo'n 350 arbeidsmigranten, paste weliswaar in dat toenmalige beleid, maar viel helemaal verkeerd in het dorp. Er kwam een Zuilichemse volksopstand, er ging een streep door het plan en de gemeente besloot dat de algemene woonregels anders moesten.

Terwijl aan het nieuwe huisvestingsbeleid gewerkt werd, haalde de gemeente Zaltbommel de bestemming ‘logies’ van het perceel van de Heeren van Suylighem af. Dit om te voorkomen dat de eigenaar er op basis van de oude rechten toch mensen zou gaan huisvesten. De kwestie leidde tot een rechtszaak, die nu bijna ten einde is. De uitspraak van De Raad van State hierover wordt binnenkort verwacht.

Maximaal 150 personen

Inmiddels heeft Zaltbommel nieuw huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten en dat staat maximaal 150 mensen per locatie toe. Het nieuwe plan voor de Heeren van Suylighem voldoet volgens de initiatiefnemers op bijna alle punten aan de regels. Zo zal er gebouwd worden volgens het keurmerk Flexwonen, zal er permanent een beheerder aanwezig zijn en is er een grote parkeerplaats ingetekend. Alleen het grote hoofdgebouw past niet in het beleid, maar volgens de ondernemer is het niet wenselijk om alleen maar chalets te plaatsen. In het hoofdgebouw komen niet alleen woningen, maar ook allerlei voorzieningen, zoals bijvoorbeeld wasmachines en een fitnesruimte.

Met de dorpsraad en met Zuilichemse Bewoners Belangen (ZBB) is inmiddels gesproken. De dorpsraad vindt dat het plan er netjes uitziet en zegt een afwachtende houding aan te nemen. ,,Het plan lijkt het binnen het gemeentelijk beleid te passen", schrijft de dorpsraad in een reactie op Facebook. ,,Dan spelen wij geen rol anders dan aandacht te vragen voor een aantal zaken. Bijvoorbeeld voor het nakomen van de verplichtingen door zowel initiatiefnemer als de gemeente, zoals een goed beheer om overlast te voorkomen.” ZBB bekijkt het plan met argusogen en denkt dat de inwoners er, gezien het verleden, niet blij mee zijn.

Hoe nu verder?