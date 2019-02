Locatie Watertoren Zaltbommel opnieuw bekeken

Nog niet zo lang geleden was er een plan voor die locatie. Er zou een grote supermarkt van Lidl komen, een tankstation en een fastfoodrestaurant. Niet iedereen was daar enthousiast over. De vrees bestond dat een Lidl op die plek veel klanten uit het centrum weg zou trekken. Volgens wethouder Willem Posthouwer is dat plan nu helemaal van de baan. ,,We beginnen helemaal met een schone lei. Deze plek is het waard om goed over na te denken. Hier komen mensen Zaltbommel binnen.”