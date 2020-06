Lokale kersen, lokale aardbeien: we kunnen nu niet op pad dus zoeken we naar pareltjes in eigen dorp of stad

KERKDRIEL - Een huisarts die kersen voorschrijft als medicijn. Dat kan in Kerkdriel, waar de familie Van Herwaarden de kersen uit haar eigen boomgaard al meer dan vijftig jaar zelf aan de man brengt. Op de hoek van de Wierikseweg rijden zaterdag vrijwel constant auto's het erf op voor een pondje kersen of meer, ze worden verkocht vanuit de houten blokhut.

Zoals Dinant van Itterson uit Maas en Waal. "Dit is de eerste keer dit jaar dat ik in Kerkdriel kersen koop, het is maar net waar ik toevallig langskom". Ook Marian van der Gaag uit Den Bosch maakt een tussenstop voor de kersen alvorens naar huis te rijden. Achter de werktafel in de blokhut sorteert Annie van Herwaarden de kersen en vult de plastic bakjes. "We plukken elke dag, zodat we alleen verse kersen verkopen", zo vertelt één van de andere familieleden in de blokhut.

Fruitautomaat op wielen

Ook aan de overkant van de Wierikseweg worden sinds dinsdag kersen verkocht vanuit de Kersenkar, een soort fruitautomaat op wielen. "We zien steeds meer nieuwe gezichten, mensen kopen vanwege corona toch vaker lokaal", zo vertelt Hans van Namen die met zijn vrouw Carina gezellig naast de kar zit. Al zijn kersen uit de boomgaard van 1 ha. verkoopt hij zelf, dit jaar voor zes euro per kilo. "Op de veiling brengen de kersen nu twaalf euro op, deze week is kersenoog in Spanje door hagel vernield en mensen eten toch graag kersen", zo vertelt hij een beetje spijtig.

Volledig scherm Het bord voor de kersen drive-in bij Natuurlijk Kersvers is al gereed © Hannie Visser-kieboom

Bij Natuurlijk Kersvers aan de Noordbeemdenweg in Kerkdriel wijzen vlaggen in de vaderlandse driekleur de weg naar landwinkel met terras. Toch worden hier nog geen kersen verkocht, maar wordt door Coen en Yvette Leenders de eerste kersen drive-in van de Bommelerwaard gebouwd. "Mensen willen in de winkel niet graag in de rij staan voor een bakje kersen, zeker niet in tijden van corona", zo vertelt kersenteler Bart Leenders. Speciaal voor de drive-in legde hij een zijweggetje aan, waar auto's straks langs de kersenkraam kunnen rijden, ze hoeven alleen hun raampje open te draaien bij de kraam om hun kersen te bestellen.

Kersen, aardbeien en kersenijs

Woensdag moet de drive-in open. "Dan begint ook de verkoop van onze kersen, ze zijn nu nog niet goed op smaak. We hebben in mei drie nachten lang vuurpotten gestookt, zodat de oogst iets is opgeschoven". De drive-in is straks iedere dag open tot negen uur 's avonds. Naast kersen worden in de drive-in straks ook aardbeien en kersenijs verkocht.