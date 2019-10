Lokale omroep Oké FM blijft knokken voor groter uitzendgebied

Oké FM wil dé lokale omroep voor de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena worden. Dat eerste is een feit, dat tweede nog niet. De gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Altena koos namelijk onlangs voor concurrent RTV Altena. Normaal gesproken volgt het Commissariaat voor de Media, die over de uitzendrechten beslist, het advies van de gemeenteraad, maar in dit geval zou dat wel eens anders kunnen lopen.

Gepeperde brief

Oké FM heeft een gepeperde brief naar het commissariaat gestuurd. De omroep vindt dat de gemeenteraad van Altena het commissariaat niet juist heeft voorgelicht en stelt dat er sprake is van belangenverstrengeling. Op basis van de feiten kan de keuze alleen maar op Oké FM vallen, zo meent de omroep die oorspronkelijk uit de voormalige gemeente Aalburg komt. Als het gaat om programmering, achterban, financiën en een plan voor de toekomst, steekt Oké FM duidelijk boven de concurrent uit. Dat de keuze van de gemeenteraad toch op RTV Altena gevallen is, komt volgens Oké FM omdat er banden zijn tussen de lokale politiek en deze omroep.

Het Commissariaat voor de Media heeft inmiddels actie ondernomen. De gemeenteraad van Altena heeft de opdracht gekregen om de keuze voor RTV Altena beter te onderbouwen, omdat op basis van wat nu is aangeleverd geen besluit kan worden genomen. Ook wil het commissariaat dat de raad ingaat op de brief van Oké FM. Het huiswerk moet dus over. Wanneer dit gebeurt, is nog niet bekend.

DAB+

Intussen stoomt Oké FM door. De omroep zendt vanaf vandaag digitaal uit via DAB+, en is te horen op kanaal 9C. Dat betekent dat veel meer mensen naar de uitzendingen kunnen luisteren. Oké FM is al jaren bezig met het uitbreiden van de activiteiten en wil met drie gemeenten als bedieningsgebied bovenlokaal worden. Daarmee speelt de omroep in op de ideeën die het kabinet heeft voor het toekomstbestendig maken van van lokale, regionale en landelijke omroepen.