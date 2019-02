Lorredurp vervroegt start carnavalsoptocht. Het resultaat? De meeste wagens ooit

Palmzondag in het gedrang; pastoor Zaltbommel zoekt gave buxusheg

13:31 ZALTBOMMEL - Pastoor Roland Putman is dringend op zoek naar mensen die een buxushaag hebben die nog intact is. De viering van Palmzondag in de Franciscusparochie in de Bommelerwaard dreigt er door de rupsenplaag van 2018 namelijk heel anders uit te gaan zien.