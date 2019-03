Loshangende tak zorgt voor gevaarlijke situatie in Gameren

Vrachtwa­gen raakt van weg op A2 bij Zaltbommel, weg weer vrij

11 maart ZALTBOMMEL - Een vrachtwagen is maandagmorgen van de weg geraakt op de A2 bij pompstation De Lucht. Door het ongeval stond er zo'n twaalf kilometer file en was De Lucht niet bereikbaar. De file is inmiddels opgelost.